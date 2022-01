Olimpiadi Invernali Pechino 2022, Christophe Dubi: “I casi positivi al Covid tra gli atleti sono preoccupanti” (Di martedì 4 gennaio 2022) Gioie e dolori. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ci si proietta in vista di quel che sarà e la situazione non è semplice: da un lato c’è la voglia di competere in una rassegna a Cinque Cerchi; dall’altro c’è la preoccupazione sulle conseguenze che vi potrebbero essere a causa della pandemia. Da questo punto di vista il CIO ha analizzato la situazione attraverso le dichiarazioni del direttore esecutivo Christophe Dubi: “Siamo fiduciosi sulla gestione da parte dei funzionari cinesi, ma i tanti casi positivi tra gli atleti sono la preoccupazione principale“, ha sottolineato Dubi. Il livello di allerta è sempre molto alto, considerando che la variante Omicron sta portando all’aumento dei ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Gioie e dolori. A un mese dalledici si proietta in vista di quel che sarà e la situazione non è semplice: da un lato c’è la voglia di competere in una rassegna a Cinque Cerchi; dall’altro c’è la preoccupazione sulle conseguenze che vi potrebbero essere a causa della pandemia. Da questo punto di vista il CIO ha analizzato la situazione attraverso le dichiarazioni del direttore esecutivo: “Siamo fiduciosi sulla gestione da parte dei funzionari cinesi, ma i tantitra glila preoccupazione principale“, ha sottolineato. Il livello di allerta è sempre molto alto, considerando che la variante Omicron sta portando all’aumento dei ...

