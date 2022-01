Oggi incontro Sindacati-Ministro, Anief: “Ripartire in Dad, non ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza. Via l’obbligo vaccinazione” (Di martedì 4 gennaio 2022) Per il sindacato Anief è importante occuparsi ora della risoluzione del problema precariato: si dovranno applicare delle norme che permettano di immettere in ruolo in modo automatico tutti i supplenti, docenti e Ata che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio. Marcello Pacifico, presidente nazionale, ha affermato che “la Corte Costituzionale ha confermato ancora una volta che è possibile stabilizzare il personale del pubblico impiego e che quindi assumere i supplenti serve ad arrestare l’abuso dei contratti a termine. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Per il sindacatoè importante occuparsi ora della risoluzione del problema precariato: si dovranno applicare delle norme che permettano di immettere in ruolo in modo automatico tutti i supplenti, docenti e Ata che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio. Marcello Pacifico, presidente nazionale, ha affermato che “la Corte Costituzionale ha confermato ancora una volta che è possibile stabilizzare il personale del pubblico impiego e che quindi assumere i supplenti serve ad arrestare l’abuso dei contratti a termine. L'articolo .

