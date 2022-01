Nuovo Totocalcio, oggi prende il via: ecco come si gioca, tutte le novità e quanto si vince. La guida completa (Di martedì 4 gennaio 2022) Riparte il Nuovo Totocalcio. Dalle 7 di martedì 4 gennaio fino alle 12.15 di domenica 9 gennaio è possibile compilare la schedina che ha rappresentato, dal 5 maggio del 1946, il “gioco” per eccellenza per milioni di italiani. La nuova versione prevede la divisione delle partite, non solo italiane, in un palinsesto composto da due gruppi: nel primo (composto da otto match) verranno inserite quelle più equilibrate tra quelle in programma il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo gruppo sono inserite, invece, le partite di cartello (questa settimana sono complessivamente 12) o quelle di maggior appeal per il giocatore. Il Nuovo Totocalcio prevede poi lo svolgimento su sei tipologie di pronostico: oltre al classico 13 si vincerà anche con 11 partite e a scalare con 9, 7, 5 e 3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Riparte il. Dalle 7 di martedì 4 gennaio fino alle 12.15 di domenica 9 gennaio è possibile compilare la schedina che ha rappresentato, dal 5 maggio del 1946, il “gioco” per eccellenza per milioni di italiani. La nuova versione prevede la divisione delle partite, non solo italiane, in un palinsesto composto da due gruppi: nel primo (composto da otto match) verranno inserite quelle più equilibrate tra quelle in programma il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo gruppo sono inserite, invece, le partite di cartello (questa settimana sono complessivamente 12) o quelle di maggior appeal per iltore. Ilprevede poi lo svolgimento su sei tipologie di pronostico: oltre al classico 13 sirà anche con 11 partite e a scalare con 9, 7, 5 e 3 ...

