Nuove regole quarantena contatto con positivo: cosa cambia con terza dose, due dosi o senza vaccino (Di martedì 4 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato le Nuove regole per la quarantena dopo un contatto stretto con un positivo al Covid-19: ecco cosa cambia per chi ha effettuato la terza dose cosiddetta booster, due dosi, oppure per chi non si è sottoposto al vaccino. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata la quarantena per chi ha già effettuato la terza dose del vaccino, o per chi ha effettuato la seconda dose da meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso di contatto stretto con chi è poi risultato positivo al Covid, ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato leper ladopo unstretto con unal Covid-19: eccoper chi ha effettuato lacosiddetta booster, due, oppure per chi non si è sottoposto al. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata laper chi ha già effettuato ladel, o per chi ha effettuato la secondada meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso distretto con chi è poi risultatoal Covid, ...

Advertising

poliziadistato : Buongiorno da Alba di Canazei con la magnifica vista sul Pordoi. Ricordate che dal #1gennaio sono in vigore nuove r… - GiovaQuez : Recap delle nuove regole sulla quarantena. Cosa accade nel caso di contatto stretto con positivo? - Per chi ha ric… - NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - Ale_Guli : @Tritti001 Il racconto non è di un’emergenza passata ma di un virus che colpisce le vie aeree superiori (con conseg… - CorriereAlpi : In Veneto mancano i medici di famiglia. La Regione aumenta i massimali per far fronte alla carenza. -