“Nuove misure”. Covid: lavoro e scuola, il governo decide. Cosa può cambiare (Di martedì 4 gennaio 2022) Torna a riunirsi il governo: l’obiettivo della riunione del 5 gennaio è decidere sulle Nuove misure per combattere l’impennata dei contagi che riguardano il lavoro e la scuola. Tra le ipotesi di lavoro c’è l’estensione del Super Green Pass e le misure sulla scuola. Andando con ordine la stretta del governo prende la forma del Super Green Pass esteso a tutti i lavoratori. Una decisione che sembra essere già presa e che potrebbe essere un ulteriore gradino per raggiungere l’obbligo vaccinale. Il Comitato tecnico scientifico è a favore dell’obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori. “Restano sei milioni di adulti non vaccinati, tutte persone che rischiano l’ospedalizzazione e fanno cambiare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Torna a riunirsi il: l’obiettivo della riunione del 5 gennaio ère sulleper combattere l’impennata dei contagi che riguardano ile la. Tra le ipotesi dic’è l’estensione del Super Green Pass e lesulla. Andando con ordine la stretta delprende la forma del Super Green Pass esteso a tutti i lavoratori. Una decisione che sembra essere già presa e che potrebbe essere un ulteriore gradino per raggiungere l’obbligo vaccinale. Il Comitato tecnico scientifico è a favore dell’obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori. “Restano sei milioni di adulti non vaccinati, tutte persone che rischiano l’ospedalizzazione e fanno...

Advertising

GuidoDeMartini : Freccero-Cacciari: NUOVE MISURE INACCETTABILI IN UN SISTEMA DEMOCRATICO L’irrigidimento delle restrizioni per i non… - fattoquotidiano : VERSO LE NUOVE MISURE Domani le decisioni. Lega e mezzo M5S contrari, ma il premier non cede. Vuole l’“immunizzazio… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, cosa fanno gli altri: Usa, Uk, Germania, Olanda e Francia riaprono, ma con nuove misure e test (s… - andreastoolbox : Scuola, la bozza delle Regioni sulle nuove misure: ipotesi Dad con quattro o più contagi | Sky TG24… - Barbara80L : RT @AUSLBologna: Nuove misure per l'isolamento dei casi #Covid_19 e la quarantena dei loro contatti. -