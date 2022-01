Novara-Chieri, Semifinale Coppa Italia volley femminile: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 4 gennaio 2022) La Coppa Italia di volley femminile 2021/22 è arrivata al suo atto conclusivo, nonostante le tante complicazioni sul cammino, il programma della Coppa è riuscito a giungere nei tempi previsti alle Final Four, che si terranno il 5 ed il 6 di gennaio al PalaEur di Roma. Mercoledì 5 gennaio sarà dedicato interamente alle due semifinali. Dopo Conegliano-Busto Arsizio, sarà la volta del derby piemontese delle 18.30 tra Igor Gorgonzola Novara, numero due del ranking, e la sorprendente Reale Mutua Fenera Chieri, arrivata in Semifinale da sesta forza, battendo Monza ai quarti di finale. Novara si è invece sbarazzata piuttosto semplicemente di Firenze per entrare nelle migliori quattro. Coppa ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Ladi2021/22 è arrivata al suo atto conclusivo, nonostante le tante complicazioni sul cammino, ildellaè riuscito a giungere nei tempi previsti alle Final Four, che si terranno il 5 ed il 6 di gennaio al PalaEur di Roma. Mercoledì 5 gennaio sarà dedicato interamente alle due semifinali. Dopo Conegliano-Busto Arsizio, sarà la volta del derby piemontese delle 18.30 tra Igor Gorgonzola, numero due del ranking, e la sorprendente Reale Mutua Fenera, arrivata inda sesta forza, battendo Monza ai quarti di finale.si è invece sbarazzata piuttosto semplicemente di Firenze per entrare nelle migliori quattro....

