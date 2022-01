Novak Djokovic, per il campione le regole Covid non valgono: concessa l’esenzione dal vaccino, potrà giocare gli Australian Open (Di martedì 4 gennaio 2022) Se sei il numero 1 al mondo del tennis e il campione in carica degli Australian Open, per te le regole Covid non valgono. Novak Djokovic potrà prendere parte alla prima prova del Grande Slam, al via il 17 gennaio a Melbourne, come ha reso noto lo stesso tennista serbo con un post su Instagram. I comuni mortali hanno bisogno di una certificazione vaccinale per entrare in Australia, ma no nDjokovic, che ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid e ora racconta di aver ricevuto un’esenzione dalle autorità Australiane: “Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let’s go 2022!”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Se sei il numero 1 al mondo del tennis e ilin carica degli, per te lenonprendere parte alla prima prova del Grande Slam, al via il 17 gennaio a Melbourne, come ha reso noto lo stesso tennista serbo con un post su Instagram. I comuni mortali hanno bisogno di una certificazione vaccinale per entrare in Australia, ma no n, che ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro ile ora racconta di aver ricevuto un’esenzione dalle autoritàe: “Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let’s go 2022!”, ...

