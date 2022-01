Non poter più battere sulla tastiera del BlackBerry può causare un tornado nel mondo sonciniano (Di martedì 4 gennaio 2022) F. telefona il 31 pomeriggio. Le ho mandato gli auguri dicendole che nel 2022 le scriverò lunghe lettere a mano. Come le ho anticipato mesi fa con terrore, la BlackBerry ha annunciato la chiusura, e che dal 4 gennaio 2022 i suoi telefoni potrebbero perciò non telefonare più. Come tutti, F. non si capacita ch’io non m’arrenda ai telefoni senza tastiera che la contemporaneità vuole impormi. «Ce ne sarà uno da vecchie che ti sta bene, ti compro un SalvaLaGuia Beghelli». G. telefona il 2 sera. Dice che pensava quella dei BlackBerry che non vanno più fosse la mia solita cazzata (è il solito stronzo), ma ora la moglie ha letto su non so che sito l’imminenza della tragedia ed è molto preoccupata. Sono in vivavoce, vogliono sapere come ci terremo in contatto. Suggerisco di venire a citofonarmi, come nel Novecento. Campanello Sorcioni. B. ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 gennaio 2022) F. telefona il 31 pomeriggio. Le ho mandato gli auguri dicendole che nel 2022 le scriverò lunghe lettere a mano. Come le ho anticipato mesi fa con terrore, laha annunciato la chiusura, e che dal 4 gennaio 2022 i suoi telefoni potrebbero perciò non telefonare più. Come tutti, F. non si capacita ch’io non m’arrenda ai telefoni senzache la contemporaneità vuole impormi. «Ce ne sarà uno da vecchie che ti sta bene, ti compro un SalvaLaGuia Beghelli». G. telefona il 2 sera. Dice che pensava quella deiche non vanno più fosse la mia solita cazzata (è il solito stronzo), ma ora la moglie ha letto su non so che sito l’imminenza della tragedia ed è molto preoccupata. Sono in vivavoce, vogliono sapere come ci terremo in contatto. Suggerisco di venire a citofonarmi, come nel Novecento. Campanello Sorcioni. B. ...

