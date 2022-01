Non ha la mascherina, si spoglia e prova a coprirsi il viso con il vestito: show di una donna in gelateria – VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Ormai da quasi due anni siamo abituati al fatto che per entrare in qualsiasi esercizio commerciale dobbiamo essere muniti di mascherina. Tuttavia c’è proprio chi non riesce a digerire questa semplice regola e non accetta di indossare il dispositivo di protezione per proteggere sé stesso e gli altri. Avviene anche in Argentina, dove una donna ha escogitato un metodo a dir poco singolare per entrare in una gelateria e soddisfare la sua voglia di gelato. La donna, infatti, ha provato ad utilizzare il suo vestito come mascherina, spogliandosi davanti a tutti e rimanendo in mutande. LEGGI ANCHE => Follia in volo: rifiuta di mettere la mascherina sull’aereo, tira i capelli a una passeggera e scatena il panico – ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022) Ormai da quasi due anni siamo abituati al fatto che per entrare in qualsiasi esercizio commerciale dobbiamo essere muniti di. Tuttavia c’è proprio chi non riesce a digerire questa semplice regola e non accetta di indossare il dispositivo di protezione per proteggere sé stesso e gli altri. Avviene anche in Argentina, dove unaha escogitato un metodo a dir poco singolare per entrare in unae soddisfare la sua voglia di gelato. La, infatti, hato ad utilizzare il suocomendosi davanti a tutti e rimanendo in mutande. LEGGI ANCHE => Follia in volo: rifiuta di mettere lasull’aereo, tira i capelli a una passeggera e scatena il panico – ...

