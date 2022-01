NJPW WK16: Okada è il nuovo IWGP World Heavyweight Champion, pronta la prima difesa contro Ospreay (Di martedì 4 gennaio 2022) Al termine di quella che tutti sapevano sarebbe stata una grandissima contesa, Kazuchika Okada è diventato il quarto IWGP World Heavyweight Champion della storia, entrando nell’albo d’oro di cui, al momento, fanno parte Kota Ibushi, Will Ospreay e Shingo Takagi, grazie alla sua Rainmaker. Ospreay dice la sua A fine match, Ospreay si complimenta con Okada per la vittoria dell’Interim IWGP World Heavyweight Championship al termine di un’intensa battaglia dalla quale sembra essere uscito molto provato, a differenza di Ospreay che esce da Wrestle Kingdom così com’è entrato, per poi inviare il nuovo campione a lasciare ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) Al termine di quella che tutti sapevano sarebbe stata una grandissima contesa, Kazuchikaè diventato il quartodella storia, entrando nell’albo d’oro di cui, al momento, fanno parte Kota Ibushi, Wille Shingo Takagi, grazie alla sua Rainmaker.dice la sua A fine match,si complimenta conper la vittoria dell’Interimship al termine di un’intensa battaglia dalla quale sembra essere uscito molto provato, a differenza diche esce da Wrestle Kingdom così com’è entrato, per poi inviare ilcampione a lasciare ...

NJPW Wrestle Kingdom 16 Night 1 And Night 2 Cards Revealed NJPW announced the full line-up for the two-night Wrestle Kingdom 16 event, which takes place on Tuesday, January 4 and Wednesday, January 5.

