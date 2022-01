(Di martedì 4 gennaio 2022) E’uno dei momento più significativi e toccanti del passato 2021, ma The Wrestler è, dopo aver ricevuto l’ok dei medici ed aver combattuto un Grappling Match d’esibizione con Zack Sabre Jr, torna ufficialmente al Pro Wrestling, perché quello che credevamo sarebbeun Catch Rules Match, è diventato un vero e proprio match di Pro Wrestling, ma chi èl’di? Un arrivo dall’LA Dojo Nonostante alcune speculazioni dei fan vedessero Minoru Suzuki (divenuto uno dei vincitori della Ranbo) come il favorito per sfidare, l’Ren Narita che, dopo essersi messo in mostra nel match contro Will Ospreay, debutta nel Tokyo ...

Advertising

zazoomblog : NJPW WK16: Katsuyori Shibata è tornato chi è stato il suo avversario? – SPOILER - #WK16: #Katsuyori #Shibata… - Zona_Wrestling : #WWE NJPW WK16: Katsuyori Shibata è tornato, chi è stato il suo avversario? - SPOILER - -

Ultime Notizie dalla rete : NJPW WK16

Zona Wrestling

NJPW announced the full line-up for the two-night Wrestle Kingdom 16 event, which takes place on Tuesday, January 4 and Wednesday, January 5.