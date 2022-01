Nirvana vincono la causa contro Spencer Elden, il bimbo nudo di Nevermind (Di martedì 4 gennaio 2022) I Nirvana hanno recentemente vinto la causa contro Spencer Elden, il ragazzo che da bambino è apparso nudo sulla copertina del celebre album intitolato Nevermind. I Nirvana hanno vinto la causa contro Spencer Elden, oggi trentenne, che fu fotografato nudo in una piscina quando aveva soltanto quattro mesi: si tratta del famosissimo bimbo nudo che figura sulla copertina di Nevermind, uno dei dischi più famosi della storia del grunge. Un giudice della California ha dato torto a Elden, l'uomo che l'anno scorso aveva denunciato la celeberrima band per aver usato una sua foto di quando era ancora un neonato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022) Ihanno recentemente vinto la, il ragazzo che da bambino è apparsosulla copertina del celebre album intitolato. Ihanno vinto la, oggi trentenne, che fu fotografatoin una piscina quando aveva soltanto quattro mesi: si tratta del famosissimoche figura sulla copertina di, uno dei dischi più famosi della storia del grunge. Un giudice della California ha dato torto a, l'uomo che l'anno scorso aveva denunciato la celeberrima band per aver usato una sua foto di quando era ancora un neonato ...

Piergiulio58 : Nirvana vincono la causa contro l'ex bimbo nudo su 'Nevermind' - Ultima Ora - Ste_Gualdoni : RT @Agenzia_Ansa: I Nirvana vincono la causa contro l'ex bimbo nudo su 'Nevermind'. Il giudice dà ragione alla band dopo la denuncia per po… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: I Nirvana vincono la causa contro l'ex bimbo nudo su 'Nevermind'. Il giudice dà ragione alla band dopo la denuncia per po… - elipalu : Nirvana vincono la causa contro l'ex bimbo nudo su 'Nevermind' - Ultima Ora Tutto è bene quel finisce bene - NotConventionl3 : RT @Agenzia_Ansa: I Nirvana vincono la causa contro l'ex bimbo nudo su 'Nevermind'. Il giudice dà ragione alla band dopo la denuncia per po… -