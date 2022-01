Niki Antram | la mamma che gira il mondo tenendo il figlio disabile in braccio | “Lui è felice anche se non vede i colori e non parla”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Si definisce “amante dell’Oceano e ricercatrice interiore” sul suo profilo Instagram. E subito sotto aggiunge: “La mia vita con undiversamente abile”.è unaaustraliana. E una blogger. Jimmy è suo, nato 26 anni fa con una grave malattia che gli impedisce dire,re e muoversi. Ma insieme hannoto eno per il. Hanno vissuto avventure meravigliose nei posti più suggestivi del pianeta. A scorrere le immagini pubblicate sul suo blog “and Jimmy” si resta incantati dalla quantità e qualità di esperienze che hanno condiviso.si è presa Jimmy sulle spalle come un koala e via alla scoperta del. Non importa ...

Advertising

MaxArena2 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri??????4 giorni, 57 mila contagi. Mister Prezzi: rimborso tamponi troppo alto.????Haiti. Attentato contro prem… - AuroraImmacola1 : RT @ruggierofilann4: NIKI ANTRAM UNA MAMMA STRAORDINARIA. AVEVA PROMESSO AL FIGLIO UNA VITA AVVENTUROSA ED INSIEME HANNO GIRATO OGNI ANGOLO… - mauriziocanetta : #permattinieri??????4 giorni, 57 mila contagi. Mister Prezzi: rimborso tamponi troppo alto.????Haiti. Attentato contro p… - Alfonso0070 : RT @ruggierofilann4: NIKI ANTRAM UNA MAMMA STRAORDINARIA. AVEVA PROMESSO AL FIGLIO UNA VITA AVVENTUROSA ED INSIEME HANNO GIRATO OGNI ANGOLO… - settalese : RT @ruggierofilann4: NIKI ANTRAM UNA MAMMA STRAORDINARIA. AVEVA PROMESSO AL FIGLIO UNA VITA AVVENTUROSA ED INSIEME HANNO GIRATO OGNI ANGOLO… -

Ultime Notizie dalla rete : Niki Antram

di Redazione Esteriha avuto Jimmy a 17 anni, e poco dopo ha scoperto che il bimbo era cieco e aveva disabilità fisiche e mentali. Ha avuto bisogno di tempo per accettarlo ma oggi, a 43 anni, gli ha permesso ...Amore oltre gli ostacoli .è una madre 43enne australiana che non si è arresa di fronte alla disabilità del figlio e ha voluto regalargli una vita avventurosa in giro per il mondo. Jimmy, oggi 26enne, è nato con ...Nonostante la disabilità del figlio, cieco e con una patologia che ne ritarda la crescita, la madre decide di intraprendere con lui un viaggio per il mondo ...Niki Antram, una donna australiana di 43 anni, da venti gira il mondo con il figlio disabile Jimmy sulle spalle ...