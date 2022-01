Nicola Savino: “Negativo ma ancora senza Green pass” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il conduttore ha raccontato la sua esperienza Nicola Savino, durante le vacanze di Natale, era risultato positivo, con l’amico Jovanotti, al Covid 19. L’annuncio lo avevano fatto entrambi sui social. Ora, il conduttore è finalmente tornato Negativo, ma come ha raccontato a “Corriere della Sera” i problemi non sono finiti. Il Green pass è ancora revocato: “Il mio Green pass ancora non va ed è un vero problema, al bar vengo guardato con sospetto e vivere ‘da no vax’ è impossibile”. Il tutto alla vigilia del ritorno in televisione, su Italia Uno, come conduttore di “Back To School”. Leggi anche: Savino e Jovanotti annunciano la positività al Covid. Il conduttore: «All’omicron bar» E poi sul contagio: “Nessuno sa chi è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Il conduttore ha raccontato la sua esperienza, durante le vacanze di Natale, era risultato positivo, con l’amico Jovanotti, al Covid 19. L’annuncio lo avevano fatto entrambi sui social. Ora, il conduttore è finalmente tornato, ma come ha raccontato a “Corriere della Sera” i problemi non sono finiti. Ilrevocato: “Il mionon va ed è un vero problema, al bar vengo guardato con sospetto e vivere ‘da no vax’ è impossibile”. Il tutto alla vigilia del ritorno in televisione, su Italia Uno, come conduttore di “Back To School”. Leggi anche:e Jovanotti annunciano la positività al Covid. Il conduttore: «All’omicron bar» E poi sul contagio: “Nessuno sa chi è ...

