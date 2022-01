Nicola Savino, chi è: carriera e vita privata del poliedrico personaggio dello spettacolo italiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Nicola Savino è conduttore televisivo e radiofonico, un personaggio molto amato del mondo dello spettacolo che ora ha esordito con il suo programma Back to School. La carriera di Savino: tra radio e televisione Nicola Savino esordisce in una radio locale nel 1987. Tutt’oggi è presente in radio come co-conduttore della trasmissione Deejay chiama Italia con Linus su Radio Deejay (ruolo che copre dal 1999). Qui dà saggio delle sue doti di imitatore di personaggi famosi. In televisione è stato autore di numerosi programmi, tra cui Festivalbar (dal 1996 al 2004) e Le Iene (1998-2002). Ha collaborato con Quelli che il calcio dal 2003 al 2009, per poi tornare alla conduzione del programma a partire dalla stagione 2013/2014. Nel 2017 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022)è conduttore televisivo e radiofonico, unmolto amato del mondoche ora ha esordito con il suo programma Back to School. Ladi: tra radio e televisioneesordisce in una radio locale nel 1987. Tutt’oggi è presente in radio come co-conduttore della trasmissione Deejay chiama Italia con Linus su Radio Deejay (ruolo che copre dal 1999). Qui dà saggio delle sue doti di imitatore di personaggi famosi. In televisione è stato autore di numerosi programmi, tra cui Festivalbar (dal 1996 al 2004) e Le Iene (1998-2002). Ha collaborato con Quelli che il calcio dal 2003 al 2009, per poi tornare alla conduzione del programma a partire dalla stagione 2013/2014. Nel 2017 ...

