Nicola Savino, avete mai visto sua moglie? Si chiama Manuela: che lavoro fa (Di martedì 4 gennaio 2022) avete mai visto la moglie di Nicola Savino? Si chiama Manuela: scopriamo insieme che lavoro fa! Chi non conosce il conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino? Ma sapete anche chi è sua moglie? Anche lei è nel mondo dello spettacolo, scopriamo un pò più su di lei. Nicola Savino è noto al grande pubblico soprattutto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 4 gennaio 2022)mailadi? Si: scopriamo insieme chefa! Chi non conosce il conduttore radiofonico e televisivo? Ma sapete anche chi è sua? Anche lei è nel mondo dello spettacolo, scopriamo un pò più su di lei.è noto al grande pubblico soprattutto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Corriere : Savino: «Sono tornato negativo, ma il green pass non funziona. Al bar mi trattano come un no vax» - MediasetPlay : Beh dai, la base c'è... Giulia! ?? Tutti i ripetenti protagonisti di #BackToSchool, con la conduzione di Nicola Sav… - NicolaPorro : Dai Ferragnez a Nicola Savino, passando per #Jovanotti: tutti a fare la telecronaca della loro situazione sanitaria… - Grazia69171367 : RT @FraLauricella: #backtoschool Giulia #Salemi 'Ero molto brava a scuola, ve lo giuro!'. Nicola #Savino 'Ma hai studiato in #Italia o in… - FraLauricella : #backtoschool Giulia #Salemi 'Ero molto brava a scuola, ve lo giuro!'. Nicola #Savino 'Ma hai studiato in #Italia… -