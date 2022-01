Newcastle, Trippier sempre più vicino: l’Atletico Madrid ha accettato l’ultima offerta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Newcastle è vicino al primo acquisto: l’Atletico Madrid avrebbe accettato l’offerta per Trippier Il Newcastle vicino a chiudere per il primo colpo in entrata. l’Atletico Madrid, come riportato da Sky Sport, avrebbe accettato l’offerta della squadra inglese per Trippier. offerta che si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro più bonus. Gli spagnoli avrebbero accettato e la fumata potrebbe diventare bianca nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilal primo acquisto:avrebbel’perIla chiudere per il primo colpo in entrata., come riportato da Sky Sport, avrebbel’della squadra inglese perche si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro più bonus. Gli spagnoli avrebberoe la fumata potrebbe diventare bianca nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

