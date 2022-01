(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilfa sapere che ci sono altrida19 all’interno del gruppo dopo il normale giro di tamponi sui tesserati. Con un comunicazione ufficiale ilfa sapere: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al-19 dei calciatoriRui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere“. Attualmente iltra i positivi conta Elmas, Lozano, Osimhen e Malcuit. Il report deiodierni non porta ulteriori problemi di formazione per Spalletti che ha la squadra decimata, vistoil forfait di Fabian Ruiz.Rui, infatti, è squalificato e non avrebbe comunque giocato con la Juventus ma a questo punto non ...

Advertising

napolipiucom : Napoli: nuovi contagi da Covid 19, c'è anche Mario Rui #covid19 #juvenapoli #MarioRui #napoli #ForzaNapoliSempre… - internewsit : Napoli, quattro nuovi casi di COVID-19: due sono giocatori - - ILOVEPACALCIO : Napoli: quattro nuovi positivi al Covid, tra questi anche Mario Rui - Ilovepalermocalcio - robertopontillo : Napoli, quattro nuovi casi: anche Mario Rui positivo al Covid-19. Tutti vaccinati e asintomatici - TuttoMercatoWeb : Napoli, quattro nuovi casi: anche Mario Rui positivo al Covid-19. Tutti vaccinati e asintomatici -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovi

Nelle ultime ore ha perso la vita un paziente non sannita, iìun 78enne di Poggiomarino, in provincia di. Quattro, invece, le dimissioni. Aumentano ancora i ricoveri, setteaccessi nelle ...Aumentano ipositivi ma cala la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 12.058 positivi su 118.047 tamponi esaminati , 5.405 in più di ieri con 69.279 test processati ...Anche in casa Napoli, dove in seguito al giro di tamponi effettuato oggi sono risultati quattro nuovi casi. Di cui due – Mario Rui e Boffelli – sono giocatori. QUATTRO POSITIVI – Il COVID-19 colpisce ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Angelini, giornalista: "Il mio sogno è che Juventus-Napoli si giochi, dato che negli ultimi anni ci sono stati troppi ...