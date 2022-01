Napoli, Lorenzo Insigne giocherà la prossima stagione a Toronto, addio alla serie A (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne giocherà in Canada la prossima stagione. Il suo addio alla serie A non è ufficiale, ma l’attaccante Napoli giocherà dalla prossima stagione a Toronto. Il 10 azzurro avrebbe messo nero su bianco la sua volontà di lasciare Napoli per Toronto a partire dalla prossima estate: l’incontro decisivo, immortalato da un video, in un albergo romano, con i dirigenti del club canadese. Il capitano azzurro avrebbe infatti accettato la proposta faraonica di 11,5 milioni a stagione fino al 2028 più 4,5 di bonus a fronte di un rinnovo con ingaggio ridotto da parte del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)in Canada la. Il suoA non è ufficiale, ma l’attaccante. Il 10 azzurro avrebbe messo nero su bianco la sua volontà di lasciarepera partire destate: l’incontro decisivo, immortalato da un video, in un albergo romano, con i dirigenti del club canadese. Il capitano azzurro avrebbe infatti accettato la proposta faraonica di 11,5 milioni afino al 2028 più 4,5 di bonus a fronte di un rinnovo con ingaggio ridotto da parte del ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - claudioruss : L'annuncio di @repubblica: Lorenzo #Insigne ha firmato nel tardo pomeriggio con #Toronto a Roma, in una stanza dell… - CB_Ignoranza : Lorenzo Insigne diventerà un nuovo giocatore del Toronto FC. Una storia d'amore durata 10 anni, quella tra Insign… - lba1926_ : Aurelio De Laurentiis. Così no, lasciarci così fa male caro Lorenzo, è brutale, è un altro dei tanti dolorosi addii… - 1926_cri : RT @zielulife2: Lozano che dice di ambire ad un club più importante del Napoli è un pezzo di merda e deve morire. Lorenzo Insigne che a 48… -