Napoli, Insigne ha firmato con il Toronto: accordo per cinque anni e mezzo (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne dirà addio al Napoli. Il capitano azzurro ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il Toronto FC, rimarrà in Italia fino a luglio quando si svincolerà dal club partenopeo Leggi su mediagol (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzodirà addio al. Il capitano azzurro haun contratto dicon ilFC, rimarrà in Italia fino a luglio quando si svincolerà dal club partenopeo

