Napoli, è caos Covid: il club annuncia altri quattro positivi (Di martedì 4 gennaio 2022) Ancora una positività al Covid nel gruppo squadra del Napoli: contagiato a Mario Rui. Positivo anche un Primavera e due membri dello staff. Il Covid sembra non dare pace alla Serie A. Dopo il grandissimo focolaio che ha colpito l'Hellas Verona, con ben dieci positivi tra calciatori e staff tecnico, arriva un'altra positività per il Napoli.

