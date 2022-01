Napoli | anche Malcuit positivo al COVID | contro la Juve senza mezza squadra

(Di martedì 4 gennaio 2022) Non c’è pace per ilche continua a perdere i pezzi in vista della sfida del 6 gennaiolantus, in programma alle ore 20,45. La Coppa D’Africa ha tolto a Spalletti Anguissa, Ounas e Koulibaly, ma è il...

Giuntoli dunque vorrebbe giocare d'attesa, per poi tentare il colpo last minute con un'offerta al ribasso, provando a sfruttaregli ottimi rapporti tra i due club.e Lille hanno già ...daarrivano segnali di sofferenza. Contagi e dipendenti in isolamento fiduciario hanno determinato tagli nelle corse della Circumvesuviana, la ferrovia locale che collegacon i ...Dove vedere Juventus Napoli. Dopo la pausa natalizia è tempo ... Gli abbonati avranno la possibilità di seguire il match anche in streaming collegandosi al sito dell’emittente, oppure ...Napoli, 4 gen. - C'è un altro calciatore positivo nel Napoli: è Kevin Malcuit. Lo annuncia il club partenopeo su Twitter. "In seguito ai controlli per fine quar ...