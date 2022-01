Musica sotto choc, il cantante uccide la fidanzata e si toglie la vita: la scoperta dei figli (Di martedì 4 gennaio 2022) Ha ucciso la fidanzata con un colpo di pistola, poi si è suicidato. Il cantante era già finito al centro delle cronache per violenza domestica, ma quella volta la sua vittima era stata l’ex fidanzata Danielle Phaeton, che dopo la furiosa lite aveva pubblicato sui social la foto in cui mostrava un occhio nero e il labbro spaccato. “È molto difficile per me in questo momento della mia vita esprimere il mio stato d’animo – aveva scritto la ragazza nel 2024 – questi mesi sono stati i peggiori della mia vita. Sono stata abusata verbalmente, emotivamente e fisicamente per tutta la durata della nostra relazione. Lunedì mattina del 15 settembre 2014 la mia vita è cambiata per sempre”. Danielle Phaeton è stata più fortunata di Jeanette Gallegos, la 27enne uccisa con un colpo di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Ha ucciso lacon un colpo di pistola, poi si è suicidato. Ilera già finito al centro delle cronache per violenza domestica, ma quella volta la sua vittima era stata l’exDanielle Phaeton, che dopo la furiosa lite aveva pubblicato sui social la foto in cui mostrava un occhio nero e il labbro spaccato. “È molto difficile per me in questo momento della miaesprimere il mio stato d’animo – aveva scritto la ragazza nel 2024 – questi mesi sono stati i peggiori della mia. Sono stata abusata verbalmente, emotivamente e fisicamente per tutta la durata della nostra relazione. Lunedì mattina del 15 settembre 2014 la miaè cambiata per sempre”. Danielle Phaeton è stata più fortunata di Jeanette Gallegos, la 27enne uccisa con un colpo di ...

