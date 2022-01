Muore di covid a 37 anni. Giusy Barbato aveva sempre rifiutato di vaccinarsi (Di martedì 4 gennaio 2022) Giusy Barbato rifiutava di vaccinarsi contro il covid. E’ morta a causa del virus a soli 37 anni Non si era mai vaccinata Giusy Barbato la giovane napoletana 37enne, morta a causa del covid. Rifiutavano il vaccino lei e tutti i componenti della sua famiglia, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’Asl. “Abbiamo più volte L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 4 gennaio 2022)rifiutava dicontro il. E’ morta a causa del virus a soli 37Non si era mai vaccinatala giovane napoletana 37enne, morta a causa del. Rifiutavano il vaccino lei e tutti i componenti della sua famiglia, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’Asl. “Abbiamo più volte L'articolo proviene da YesLife.it.

