Msc Grandiosa, focolaio Covid, "Chiusi in cabina per giorni senza assistenza" (Di martedì 4 gennaio 2022) Grosseto, 4 gennaio 2022 " Chiusi in 16 metri quadrati , per tre giorni, senza nessuna assistenza, in attesa di sapere quando potranno uscire. E' l'incubo che stanno vivendo Gianmarco Bonelli e sua ... Leggi su lanazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Grosseto, 4 gennaio 2022 "in 16 metri quadrati , per trenessuna, in attesa di sapere quando potranno uscire. E' l'incubo che stanno vivendo Gianmarco Bonelli e sua ...

borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - RaiNews : 150 passeggeri della nave da crociera Msc Grandiosa, arrivata stamani alle 8 in porto a Genova e proveniente da Mar… - repubblica : Sulla Msc Grandiosa focolaio Covid con 120 positivi, scattano le misure di prevenzione [di Giuseppe Filetto] - ViPiu_it : #Genova , nave da crociera #MscGrandiosa con 150 positivi Covid. Associazione @CODICIassconsum : “risarcimenti per… - LuciaZappitelli : RT @Lorenzo62752880: Focolaio con 150 positivi nella nave da crociera Msc Grandiosa dove possono salire solo vaccinati e guariti. Ma su ch… -