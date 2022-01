Moto | Ancma | +21 | 2% vendita due ruote in Italia nel 2021 2

(Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nel corso dell’anno, ciclori, scooter esegnano un aumento a doppia cifra con una performance del + 21,2%, pari a 289.067 veicoli: il mercato ha recuperato e superato i volumi del 2012, quando vennero venduti 255mila veicoli. Unico segno negativo è quello che viene dai ciclori, che fanno registrare un calo del 4,7% e 18.835 veicoli venduti, per la prima volta (a parte l’anno anomalo del 2020) sotto le 20 mila unità. Importante la crescita degli scooter, che targano 151.153 mezzi, corrispondenti a un incremento del 21,3%; ancora più robusto il trend delle, con 119.079 veicoli immatricolati e una crescita complessiva del 26,4% sul 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...4%) e dicembre ( - 4%), i dati diffusi in serata da Confindustriatestimoniano il grande ... con una flessione ancora a doppia cifra ( - 23,4%) e 1.160 veicoli registrati; in affanno anche le,...... veloce e gia' sostenibile e' un tributo agli sforzi di tutta la filiera', ha commentato Paolo Magri, presidente di Confindustria(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Com - Fla - ...Nel corso dell'anno, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento a doppia cifra con una performance del + 21,2%, pari a 289.067 veicoli: il mercato ha recupe ...Mercato moto, nel 2021 un ottimo +21,2% sul 2020, +14,5% sul 2019. Il settore registra volumi di immatricolazioni pre-pandemia.