Morta a 37 anni a Villaricca per Covid, la madre: Siamo pentiti, vaccinatevi. L’Asl: Inutili i nostri inviti (Di martedì 4 gennaio 2022) “Sono pentita di non essermi vaccinata anche se ho paura”, a parlare è la madre di Giusy, la 37enne di Villaricca (Napoli) Morta per Covid a 37 anni. La donna al quotidiano locale on line InterNapoli.it ha spiegato: “Non sono una No vax. Non mi sono sottoposta alla vaccinazione perché ho diverse patologie e molte allergie. Aspettavo di fare tutti gli esami. Anche i miei figli si vaccineranno, dopo aver aspettato il tempo previsto dalle disposizioni. L’altra mia figlia si è sottoposta a tutte le dosi di vaccino. Non Siamo contro il vaccino ma avevamo solo paura. Troppe persone stanno morendo con il Covid e tutti giovani. Sono sempre più sconvolta”. Oggi nella chiesa di San Francesco D’Assisi a Villaricca la benedizione delle ceneri della 37enne ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) “Sono pentita di non essermi vaccinata anche se ho paura”, a parlare è ladi Giusy, la 37enne di(Napoli)pera 37. La donna al quotidiano locale on line InterNapoli.it ha spiegato: “Non sono una No vax. Non mi sono sottoposta alla vaccinazione perché ho diverse patologie e molte allergie. Aspettavo di fare tutti gli esami. Anche i miei figli si vaccineranno, dopo aver aspettato il tempo previsto dalle disposizioni. L’altra mia figlia si è sottoposta a tutte le dosi di vaccino. Noncontro il vaccino ma avevamo solo paura. Troppe persone stanno morendo con ile tutti giovani. Sono sempre più sconvolta”. Oggi nella chiesa di San Francesco D’Assisi ala benedizione delle ceneri della 37enne ...

