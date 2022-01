Moratti | “Evitate di presentarvi ai centri vaccinali senza prenotazione”

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Prosegue la campagna vaccinale di Regione Lombardia che toccherà nei prossimi giorni 20 milioni di somministrazioni complessive, di cui 4 milioni di terze dosi”. Lo comunica la direzione generale welfare della Regione Lombardia. Ha ricevuto la terza dose il 62% dei cittadini che ha concluso il ciclo vaccinale primario da almeno 150 giorni, percentuale che sale al 76% tra gli over 60 e all’85% tra i cittadini con più di ottant’anni. La vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia, ha quindi spiegato che “ieri, lunedì, sono state somministrate più di 104.000 dosi, le terze dosi sono state circa il 90%. Si continuerà con un ritmo di più di 100.000 somministrazioni al giorno anche nel resto della settimana. Un impegno per il quale vanno ringraziati i medici, il personale sanitario e amministrativo, la Protezione civile, i militari, i volontari, oltre ...

