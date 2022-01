Morandi rischia l' esclusione da Sanremo 2022 | lui si scusa e la Rai lo ' perdona'

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto è bene quel che finisce bene e, comunque, perdere in big come Giannisarebbe stato un brutto colpo anche per il festival di. Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con ...

Advertising

fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - IlContiAndrea : #GianniMorandi rischia la squalifica: il video con l’audio del brano “Apri tutte le porte” pubblicato su Facebook -… - spaceplvme : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… - unrapidosopiro : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… - haroldischarmer : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi rischia

Ora ad essere a rischio esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022 è Gianni. Il suo brano 'Apri tutte le porte', infatti, è stato in parte pubblicato ieri sui social. ...Se vuoi sapere nel dettaglio cosa è successo nella giornata del 3 gennaio 2022, ti consigliamo di leggere l'articolo: perché Giannila squalifica .resta in gara a Sanremo ...Spettacoli e Cultura - Gianni Morandi. La nota della Rai "In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione ...Sempre attivissimo e amatissimo sui social, questa volta lo è stato pure troppo e ha rischiato per un video galeotto di farsi squalificare dal Festival di Sanremo. Ora Gianni Morandi chiede scusa, la ...