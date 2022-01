Mooney è il nuovo sponsor del team VR46 (Di martedì 4 gennaio 2022) Valentino Rossi non ci sarà al mondiale di MotoGP 2022 perché, com’è noto a tutti, si è ritirato al termine dello scorso mondiale. La sua presenza nella classe regina delle due ruote, continuerà però a tenere compagnia agli altri team: con il suo VR46, il campionissimo punta a grandi successi. Nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo sponsor: Mooney. Petrucci si esprime sulle prime tappe della Dakar Mooney è il nuovo sponsor di VR46: quali le parole di Vale? Il nuovo sponsor del team VR46 di Valentino Rossi, è Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments. Lo ha annunciato il nove volte campione del mondo che nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 gennaio 2022) Valentino Rossi non ci sarà al mondiale di MotoGP 2022 perché, com’è noto a tutti, si è ritirato al termine dello scorso mondiale. La sua presenza nella classe regina delle due ruote, continuerà però a tenere compagnia agli altri: con il suo, il campionissimo punta a grandi successi. Nelle scorse ore è stato annunciato il. Petrucci si esprime sulle prime tappe della Dakarè ildi: quali le parole di Vale? Ildeldi Valentino Rossi, è, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments. Lo ha annunciato il nove volte campione del mondo che nel ...

