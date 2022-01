Monza, prima operazione del mercato invernale: c’è l’ufficialità (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonza – Il Monza, prossimo avversario del Benevento nel recupero di campionato fissato per il 13 gennaio, ha messo a segno la prima operazione di calciomercato nella sessione invernale. La società brianzola ha ceduto in prestito, fino al 30 giugno, il difensore Giuseppe Bellusci all’Ascoli. La notizia era nell’aria e oggi sono arrivate le ufficialità da parte delle due società. Bellusci torna dunque a vestire la maglia bianconera dopo essere finito ai margini con Stroppa. Appena due le presenze stagionali per il difensore di Trebisacce, impiegato in Coppa Italia contro il Cittadella e poi per 14? minuti in campionato contro la Reggina, prima di finire fuori rosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il, prossimo avversario del Benevento nel recupero di campionato fissato per il 13 gennaio, ha messo a segno ladi calcionella sessione. La società brianzola ha ceduto in prestito, fino al 30 giugno, il difensore Giuseppe Bellusci all’Ascoli. La notizia era nell’aria e oggi sono arrivate le ufficialità da parte delle due società. Bellusci torna dunque a vestire la maglia bianconera dopo essere finito ai margini con Stroppa. Appena due le presenze stagionali per il difensore di Trebisacce, impiegato in Coppa Italia contro il Cittadella e poi per 14? minuti in campionato contro la Reggina,di finire fuori rosa. L'articolo proviene da Ante24.it.

