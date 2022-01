Molnupiravir: come funziona la nuova pillola contro il Covid e a chi può essere somministrata (Di martedì 4 gennaio 2022) La nuova pillola di Merck, il Molnupiravir, da oggi in commercio anche in Italia, rappresenta una nuova ed efficace arma contro la pandemia. Il farmaco rappresenta, oltre che una cura per parte dei soggetti positivi, anche uno strumento che potrebbe portare ad uno sviluppo endemico della malattia. Il Molnupiravir vede uno dei suoi punti forti nella sua stessa natura di farmaco somministratile per via orale. Il fatto che sia una semplice pillola lo rende infatti più gestibile per un contagiato di quanto lo siano delle dosi di Redemsivir, farmaco assumibile solo per iniezione. Il farmaco sarò disponibile in farmacia ed acquistabile con ricetta. Farmaco Molnupiravir: quando prenderlo, chi può usarlo Il Molnupiravir va assunto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Ladi Merck, il, da oggi in commercio anche in Italia, rappresenta unaed efficace armala pandemia. Il farmaco rappresenta, oltre che una cura per parte dei soggetti positivi, anche uno strumento che potrebbe portare ad uno sviluppo endemico della malattia. Ilvede uno dei suoi punti forti nella sua stessa natura di farmaco somministratile per via orale. Il fatto che sia una semplicelo rende infatti più gestibile per un contagiato di quanto lo siano delle dosi di Redemsivir, farmaco assumibile solo per iniezione. Il farmaco sarò disponibile in farmacia ed acquistabile con ricetta. Farmaco: quando prenderlo, chi può usarlo Ilva assunto ...

Advertising

fanpage : È disponibile da oggi. L’AIFA ha autorizzato il Molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #Molnupiravir: che cos’è, come agisce e perché la pillola di #Merck anti Covid non può sostituire i #vaccini. https://t.c… - Da16481735 : RT @ChanceGardiner: Potevamo sperare di fermarci ad Omicron che è più mite, e invece no, FDA, EMA e AIFA hanno autorizzato il Molnupiravir… - filo_78 : RT @ChanceGardiner: Da oggi gli ignoranti irresponsabili come Bassetti useranno il Molnupiravir di Merck da 615 euro, nonostante la scarsa… - missypippi : RT @ChanceGardiner: Potevamo sperare di fermarci ad Omicron che è più mite, e invece no, FDA, EMA e AIFA hanno autorizzato il Molnupiravir… -