Miriana vuole ritirarsi dal Grande Fratello Vip: "Katia ha detto frasi razziste, io me ne vado!" – VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Continuano i momenti di forte tensione della Casa del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan, dopo gli affondi razzisti di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù Selassiè, ha minacciato di lasciare il reality show. Miriana pensa al ritiro: "Katia ha detto frasi razziste!" Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. – riporta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

payneechocolate : RT @simo_cantatore: OMG MIRIANA ALZANDOSI IN PIEDI INCAZZATA CHE VUOLE I VIDEO DI KATIA DEL RAZZISMO CONTRO LULU’ #GFVIP - x_juanstylvato5 : RT @simo_cantatore: OMG MIRIANA ALZANDOSI IN PIEDI INCAZZATA CHE VUOLE I VIDEO DI KATIA DEL RAZZISMO CONTRO LULU’ #GFVIP - alessandraanno2 : RT @simo_cantatore: MIRIANA VUOLE FARE UNA RIVOLUZIONE CONTRO KATIA IO AMANDO MOLTO QUESTA DONNA #GFVIP - Ilaria09352128 : RT @simo_cantatore: OMG MIRIANA ALZANDOSI IN PIEDI INCAZZATA CHE VUOLE I VIDEO DI KATIA DEL RAZZISMO CONTRO LULU’ #GFVIP - MartinaParise5 : Manila una posizione L'ha sempre presa. Ma non è quella che vuole Miriana. #GFvip -