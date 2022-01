Miriana Trevisan travolta dalle accuse al GF Vip, su Instagram la furia di Pago che annuncia azioni legali (Di martedì 4 gennaio 2022) Prima serata ad altissimo tasso di veleno per Miriana Trevisan nella puntata del GF Vip di ieri, travolta da un fuoco incrociato di accuse da parte di due coinquilini. La concorrente ha ascoltato, esterrefatta, le parole di Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis prima di dirsi sconvolta da quanto proferito dai due. Fuori dalle mura di Cinecittà, l’accaduto ha innescato un terremoto in famiglia e l’ex marito della gieffina, Pago, ha annunciato azioni legali per tutelare lei e il loro bambino. Miriana Trevisan travolta dalle accuse al GF Vip Pesantissime affermazioni nella Casa su Miriana Trevisan, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Prima serata ad altissimo tasso di veleno pernella puntata del GF Vip di ieri,da un fuoco incrociato dida parte di due coinquilini. La concorrente ha ascoltato, esterrefatta, le parole di Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis prima di dirsi sconvolta da quanto proferito dai due. Fuorimura di Cinecittà, l’accaduto ha innescato un terremoto in famiglia e l’ex marito della gieffina,, hatoper tutelare lei e il loro bambino.al GF Vip Pesantissime affermnella Casa su, ...

