Miriana Trevisan pronta ad abbandonare il reality: "prendete provvedimenti o me ne vado!" (Di martedì 4 gennaio 2022) Miriana Trevisan è pronta ad abbandonare per sempre il loft di Cinecittà! Ecco la reazione della concorrente dopo la lite tra Lulù e Katia A seguito della furiosa lite tra Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan dichiara di essere pronta ad abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto mostrano i video pubblicati sulle pagine social legate al reality, durante lo scontro avvenuto tra Lulù e Katia, sarebbero state dette alcune frasi "razziste" da parte del soprano di casa GF nei confronti della principessa di origine Etiope. "Torna a scuola, ma al tuo paese" – urla Katia Ricciarelli rivolgendosi a Lulù Selassiè. La giovane concorrente sbotta e in preda ad un momento di nervosismo, corre dalle anche ...

GrandeFratello : Concludiamo l’anno con filosofia e con le perle di saggezza della nostra Miriana “perfettamente imperfetta” Trevisa… - AILALAJAAHWG : RT @lovemehow_: fancam sulla furia di miriana trevisan #gfvip - Pao00048690 : RT @ilmodoincui_: “non voglio stare in un posto con un razzista” MIRIANA TREVISAN #gfvip - sadic0stears : RT @moschinoxoxo: MIRIANA TREVISAN HA APPENA DETTO CHE INDURRÀ UNA PROTESTA DENTRO LA CASA LUNEDÌ IN PUNTATA - FRANCESCOASROM7 : Semplicemente Miriana Trevisan Colei Che Dice Non Al Razzismo Segue Chi Vuole Chiudere I Confini #Teamsoleil #GFvip… -