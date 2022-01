“Mio marito trattato senza umanità ne rispetto in Pronto Soccorso”, al Ruggi (Di martedì 4 gennaio 2022) di Pina Ferro “Vorrei raccontarvi una storia di ordinaria mala sanità di cui la mia famiglia è stata vittima in questi ultimi due giorni. Domenica sera un mio familiare che per privacy chiamerò Saverio ha avuto una brutta crisi che in termini neurologici si chiama “assenza” che è durata molto a lungo rispetto ad altre che si sono verificate tempo addietro”. Lo sfogo denuncia arriva da un’anziana signora, residente in pieno centro cittadino a Salerno, che domenica sera si è ritrovata a fare i conti con il “bisogno di aiuto” del marito e la permanenza, non troppo lunga, in Pronto Soccorso dove pare sia stata trattata (paziente compreso) con sufficienza. Una sensazione di impotenza quella della donna che con il trascorrere delle ore si è trasformato in rabbia. Una rabbia che ha eesternato ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 4 gennaio 2022) di Pina Ferro “Vorrei raccontarvi una storia di ordinaria mala sanità di cui la mia famiglia è stata vittima in questi ultimi due giorni. Domenica sera un mio familiare che per privacy chiamerò Saverio ha avuto una brutta crisi che in termini neurologici si chiama “as” che è durata molto a lungoad altre che si sono verificate tempo addietro”. Lo sfogo denuncia arriva da un’anziana signora, residente in pieno centro cittadino a Salerno, che domenica sera si è ritrovata a fare i conti con il “bisogno di aiuto” dele la permanenza, non troppo lunga, indove pare sia stata trattata (paziente compreso) con sufficienza. Una sensazione di impotenza quella della donna che con il trascorrere delle ore si è trasformato in rabbia. Una rabbia che ha eesternato ...

