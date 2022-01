Milan, Tomori: “Il 2021 è stato l’anno migliore della mia carriera” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha tirato le somme dopo la fine del 2021, l'anno migliore della sua carriera secondo lui Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fikayo, difensore del, ha tirato le somme dopo la fine del, l'annosuasecondo lui

Advertising

Frittella_acm : Un Milan vincente? Too eccolo. Allenatore: Antonio Conte Maignan Bremer Kjaer Tomori Theo Benna… - Frittella_acm : @arlottoak Il vero Milan, adesso abbiamo un allenatore mediocre,una dirigenza tirchia e come se non bastasse la 10… - sportli26181512 : Tomori: 'Siamo motivati per vincere qualcosa in questa stagione': Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato… - RiccardoAmato83 : #Milan parla Tomori: “Il 2021 è stato il miglior anno della mia carriera. Obiettivi? Diventare ancora più forte e v… - gilnar76 : Tomori: «Quest’anno il #Milan vincerà qualcosa» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -