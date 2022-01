Milan-Roma, San Siro verso il sold out: annullati 900 biglietti nel settore ospiti (Di martedì 4 gennaio 2022) San Siro verso il sold out per la sfida tra Milan e Roma. Lo ha spiegato il club rossonero, in una nota. “Sarà un San Siro nel pieno rispetto delle nuove direttive relative all’emergenza sanitaria in corso, quello che si appresta ad accogliere il ritorno in campo del Milan dopo la sosta natalizia nella gara L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 gennaio 2022) Sanilout per la sfida tra. Lo ha spiegato il club rossonero, in una nota. “Sarà un Sannel pieno rispetto delle nuove direttive relative all’emergenza sanitaria in corso, quello che si appresta ad accogliere il ritorno in campo deldopo la sosta natalizia nella gara L'articolo

Advertising

acmilan : All updates related to new health and safety provisions for the match against Roma ? - tvdellosport : Tra poco a Sportitaliamercato ?? Inizia il mercato: #juventus all’attacco, tra #morata e gli scenari avanzati ??… - FIGCfemminile : ???? #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Si alza il sipario sulle semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo! In finale… - BANJ0SALTATO : Via le merde dal Milan Femminile e testa alla PRIMA SQUADRA per Milan Roma. Tutti a parlare di mercato quando a Tri… - sportli26181512 : acmilan - Milan-Roma, si va verso il sold out in sicurezza: Sarà un San Siro nel pieno rispetto delle nuove diretti… -