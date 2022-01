Milan-Roma: Ibrahimovic titolare, a sinistra uno tra Leao e Rebic (Di martedì 4 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic si è allenato ieri in gruppo. Ci sarà per Milan-Roma di giovedì. Uno tra Rafael Leao ed Ante Rebic a sinistra nel 4-2-3-1 Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Zlatansi è allenato ieri in gruppo. Ci sarà perdi giovedì. Uno tra Rafaeled Antenel 4-2-3-1

Advertising

FIGCfemminile : ???? #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Si alza il sipario sulle semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo! In finale… - tvdellosport : Tra poco a Sportitaliamercato ?? Inizia il mercato: #juventus all’attacco, tra #morata e gli scenari avanzati ??… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA LORENZO PELLEGRINI A DISPOSIZIONE CONTRO IL MILAN. RITORNA DOPO L'INFORTUNIO DI NOVEMBRE CONTRO IL T… - DailyMilan_it : Con l'inizio del nuovo anno i rossoneri sono chiamati alla vittoria per riprendere la corsa al titolo. La Roma deve… - Frances13758250 : RT @la_rossonera: ????? Milan femminile: Giacinti-Roma, è quasi fatta, manca un dettaglio. La Giacinti non gradirebbe la formula del prestito… -