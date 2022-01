Milan, Pioli può sorridere: contro la Roma tornano tre titolari (Di martedì 4 gennaio 2022) Buone notizie per Stefano Pioli e per tutto il Milan: per la partita contro la Roma infatti dovrebbero tornare disponibili Ibrahimovic, Leao e Rebic. I tre attaccanti negli ultimi due giorni hanno svolto allenamento insieme al gruppo e viaggiano spediti verso il rientro. Zlatan ha superato il sovraccarico al ginocchio e si candida per una maglia da titolare contro i Giallorossi, un match non da poco dato che in panchina ritroverà l’ex allenatore Mourinho. Rebic invece ha svolto coi compagni soltanto la prima parte dell’allenamento, ma sembra in forma e a questo punto anche lui ha chance di convocazione. Era importante per Pioli avere delle risposte positive ad inizio anno e questi recuperi lo sono, almeno per il morale collettivo, per ricominciare con il piede giusto. L’impresa ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Buone notizie per Stefanoe per tutto il: per la partitalainfatti dovrebbero tornare disponibili Ibrahimovic, Leao e Rebic. I tre attaccanti negli ultimi due giorni hanno svolto allenamento insieme al gruppo e viaggiano spediti verso il rientro. Zlatan ha superato il sovraccarico al ginocchio e si candida per una maglia da titolarei Giallorossi, un match non da poco dato che in panchina ritroverà l’ex allenatore Mourinho. Rebic invece ha svolto coi compagni soltanto la prima parte dell’allenamento, ma sembra in forma e a questo punto anche lui ha chance di convocazione. Era importante peravere delle risposte positive ad inizio anno e questi recuperi lo sono, almeno per il morale collettivo, per ricominciare con il piede giusto. L’impresa ...

