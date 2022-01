Milan Femminile, comunicato ufficiale: Korenciova al Levante / News (Di martedì 4 gennaio 2022) Maria Korenciova non è più il portiere del Milan Femminile. Il club rossonero ha ufficializzato la sua cessione al Levante Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Marianon è più il portiere del. Il club rossonero ha ufficializzato la sua cessione al

Advertising

FIGCfemminile : ???? #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Si alza il sipario sulle semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo! In finale… - notizie_milan : UFFICIALE: Milan femminile, doppia cessione in prestito - red_black_it : qualcuno sa' dirmi cosa succede al Milan femminile ? tutti via praticamente - MilanLiveIT : #MilanFemminile, ufficializzata un'altra cessione ?? Saluta la #Korenciova, una delle veterane rossonere - Profilo3Marco : RT @MilanNewsit: Milan Femminile, Guagni a MTV: 'Felice di essere al Milan, è una nuova svolta per la mia vita' -