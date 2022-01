Migranti | 28mila attraverso la Manica nel 2021 | anno record

Advertising

ANSA Nuova Europa

Nel 2021 oltrehanno attraversato il Canale della Manica diretti verso il Regno Unito a bordo di piccole imbarcazioni, il livello più alto mai registrato: è quanto emerge da uno studio dell'agenzia ...... che rimane, almeno in parte, anche fino aeuro per evitare che qualcuno ci rimetta con il ... Il triste bilancio del 2021 sull'emergenza: gli sbarchi sono raddoppiatiNel 2021 oltre 28mila migranti hanno attraversato il Canale della Manica diretti verso il Regno Unito a bordo di piccole imbarcazioni, il livello più alto mai registrato: è quanto emerge da uno studio ...In sette parole ve ne sono cercate ad arte.: “esercito” presuppone una “invasione”, una guerra, poi 'punta" e poi 800, per dire che sono tanti anche se un esercito è composto da molti di più ...