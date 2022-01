Michael Callahan è il nuovo chief marketing officer di Acronis

(Di martedì 4 gennaio 2022), leader globale della protezione informatica, ha annunciato oggi la nomina dicomeentra nel teamdopo aver maturato una pluriennale esperienza come CMO in aziende quali Firemon e Zimperium e di recente come Senior Vice President Globalin Cofense Inc. Nel suo ruolo diguiderà le iniziativetese a divulgare conoscenza e consapevolezza sulla Cyber Protection, e promuoverà l’ampliamento su larga scala delaziendale. La pandemia di COVID-19 ha incentivato la diffusione globale delle ...

Acronis ha annunciato oggi la nomina di Michael Callahan come nuovo Chief Marketing Officer. Callahan entra nel team Acronis dopo aver maturato una pluriennale esperienza come CMO in aziende quali Firemon e Zimperium e di recente come Senior Vice President Global in Cofense Inc. Nel suo ruolo di CMO guiderà le iniziative tese a divulgare conoscenza e consapevolezza sulla Cyber Protection, e promuoverà l'ampliamento su larga scala della protezione aziendale.