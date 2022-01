“Mi ha rotto le pa***”. Carmen Russo mai vista così, scoppia la furia al GF Vip (Di martedì 4 gennaio 2022) La puntata del 3 gennaio del ‘GF Vip’ ha fatto parlare e sta ancora facendo discutere molto. Per Alfonso Signorini un inizio anno non sicuramente facile, visto che si sono registrati momenti di tensione per la lite tra Alessandro Basciano ed Alex Belli e la sfuriata di Lulù Selassié contro Soleil Sorge. Nella Casa si è anche verificato un pesante attacco di Katia Ricciarelli nei confronti della principessa etiope. Ora però è Carmen Russo ad aver perso definitivamente la pazienza contro una coinquilina. Nei giorni scorsi ad aver tirato in ballo anche Carmen Russo era stato l’ex gieffino Biagio D’Anelli: “Ho cambiato idea in peggio su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, ho visto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) La puntata del 3 gennaio del ‘GF Vip’ ha fatto parlare e sta ancora facendo discutere molto. Per Alfonso Signorini un inizio anno non sicuramente facile, visto che si sono registrati momenti di tensione per la lite tra Alessandro Basciano ed Alex Belli e la sta di Lulù Selassié contro Soleil Sorge. Nella Casa si è anche verificato un pesante attacco di Katia Ricciarelli nei confronti della principessa etiope. Ora però èad aver perso definitivamente la pazienza contro una coinquilina. Nei giorni scorsi ad aver tirato in ballo ancheera stato l’ex gieffino Biagio D’Anelli: “Ho cambiato idea in peggio su Manila Nazzaro, Giucas Casella e, ho visto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità ...

Advertising

Uther_Raffaele : La pandemia e l'inefficienza della PA verificatasi in molteplici casi dimostrati appunto durante la pandemia, sono… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CristinaMolendi: @robesPR1 @mario0549 Bravo. Mi piaci. Quando ci va ci vuole si dice. Ha proprio rotto le pa@@e..ma questa gente un poc… - CristinaMolendi : @robesPR1 @mario0549 Bravo. Mi piaci. Quando ci va ci vuole si dice. Ha proprio rotto le pa@@e..ma questa gente un… - dony45991816 : @GrandeFratello Alfonso devi prendere provvedimenti questa volta, non si può più sopportare una persona così come k… - GiulianaManuel2 : l'impasta, chi frizze, chi bogge e chi s'è zà rotto e cogge, chi in man l'ha 'na forçinn-a chi n'ha zà l'annima pin… -