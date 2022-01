(Di martedì 4 gennaio 2022) Firenze, 4 gennaio 2022 - Cambia tutto sul fronte: l' Epifania non si porterà via solo le feste, ma anche il caldo anomalo degli ultimi giorni.fuori dalla media stagionale anche di ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #28dicembre, sulla Calabria e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia ??… - venti4ore : Meteo Toscana, ecco l’inverno: temperature giù da mercoledì sera, arriva la neve - meteo_toscana : POSSIBILE FASE NEVOSA DOPO BEFANA LE PRIME IPOTESI IN ANTEPRIMA – meteo neve - qn_lanazione : Meteo Toscana, ecco l'inverno: temperature giù da mercoledì sera, arriva la neve - DANI56 : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 04/01/2022 09:00 - LAMMA - -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Toscana

... soprattutto in chiusura di un 2021 che è stato bollente: come ricorda il Lamma inè stato il tredicesimo anno più caldo a partire dal 1955. A desso ilvira con decisione verso l'......civile ha diramato una vigilanza(codice giallo) attiva dalle 10 alle 18 di domani, mercoledì 5, per il rischio di forti temporali e possibili allagamenti su buona parte della, ...L'ippica della Toscana sembra andare in controtendenza e Livorno e Pisa possono a ragione considerarsi delle isole...quasi felici nella desolazione generale ...Per l'Epifania quota neve a soli 300 metri nell'Alto Mugello, sui 600-800 metri altrove. Venerdì e sabato attenzione alle gelate ...