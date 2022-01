Meteo, ritorno del maltempo: in arrivo pioggia e neve (Di martedì 4 gennaio 2022) Graduale ritorno del maltempo in Italia, dopo un inizio del 2022 all’insegna della stabilità: in arrivo pioggia, neve e freddo. Le previsioni Meteo pioggia (Fonte: Pixabay)Dopo una fase finale del 2021 ed un primissimo inizio del nuovo anno all’insegna della stabilità Meteorologica, è pronto il ritorno del maltempo. La perturbazione numero 1 di gennaio sta infatti arrivando dal Nord Atlantico e nelle prossime ore dovrebbe lambire l’Italia, portando con sé piogge e neve. Quest’oggi, comunque, c’è da aspettarsi cielo nuvoloso al Nord ed in Toscana. Piogge su Lombardia, Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Cielo irregolare su Lazio, Campania ed Umbria. Altrove tempo bello. In caso le ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 gennaio 2022) Gradualedelin Italia, dopo un inizio del 2022 all’insegna della stabilità: ine freddo. Le previsioni(Fonte: Pixabay)Dopo una fase finale del 2021 ed un primissimo inizio del nuovo anno all’insegna della stabilitàrologica, è pronto ildel. La perturbazione numero 1 di gennaio sta infatti arrivando dal Nord Atlantico e nelle prossime ore dovrebbe lambire l’Italia, portando con sé piogge e. Quest’oggi, comunque, c’è da aspettarsi cielo nuvoloso al Nord ed in Toscana. Piogge su Lombardia, Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Cielo irregolare su Lazio, Campania ed Umbria. Altrove tempo bello. In caso le ...

Advertising

fordeborah5 : RT @remeteo: AGGIORNAMENTO #METEO: Nei prossimi giorni torneranno a calare le temperature in #Appennino ! Peggioramento fra mercoledì 5 e g… - meteogiornaleit : RT @tempoitaliait: METEO in Italia, si va verso il ritorno dell’INVERNO - tempoitaliait : METEO in Italia, si va verso il ritorno dell’INVERNO - remeteo : AGGIORNAMENTO #METEO: Nei prossimi giorni torneranno a calare le temperature in #Appennino ! Peggioramento fra merc… - newsTorino : RT @mole24torino: #Meteo: a #Torino si abbassano finalmente le temperature e per il fine settimana è previsto il ritorno #neve! https://t.… -