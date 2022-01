Meteo: Lombardia, allerta gialla per vento forte su Milano a partire da domani (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un avviso di "allerta gialla per rischio di vento forte su Milano a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 5 gennaio". La sala operativa della Protezione civile comunale "attiverà pertanto il monitoraggio fino a giovedì 6 gennaio, pronta a predisporre eventuali interventi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022), 4 gen. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regioneha emanato un avviso di "per rischio disudalle ore 12 di, mercoledì 5 gennaio". La sala operativa della Protezione civile comunale "attiverà pertanto il monitoraggio fino a giovedì 6 gennaio, pronta a predisporre eventuali interventi".

