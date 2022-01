Meteo Italia, per l’Epifania pioggia e neve anche in pianura: le previsioni del tempo nel dettaglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Meteo. Possiamo tranquillamente dire addio all’anticiclone africano che ha portato una ventata di caldo inusuale per i giorni di San Silvestro e Capodanno, facendo elevare le temperature a soglie quasi primaverili. Ma ora si intravede una svolta per i prossimi giorni che farà ripiombare nuovamente l’inverno su tutti noi. L’anticiclone africano lascia definitivamente l’Italia e addio percezioni primaverili. Proprio dalla giornata di mercoledì 5 gennaio tornano le piogge su alcune regioni mentre dal giorno dell’Epifania ci sarà anche più freddo. Secondo le previsioni Meteo, la perturbazione raggiungerà il Nord nella serata di martedì 4 gennaio, con piogge via via più diffuse che dai settori occidentali si porteranno in nottata verso quelli orientali. Leggi anche: Festa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022). Possiamo tranquillamente dire addio all’anticiclone africano che ha portato una ventata di caldo inusuale per i giorni di San Silvestro e Capodanno, facendo elevare le temperature a soglie quasi primaverili. Ma ora si intravede una svolta per i prossimi giorni che farà ripiombare nuovamente l’inverno su tutti noi. L’anticiclone africano lascia definitivamente l’e addio percezioni primaverili. Proprio dalla giornata di mercoledì 5 gennaio tornano le piogge su alcune regioni mentre dal giorno delci saràpiù freddo. Secondo le, la perturbazione raggiungerà il Nord nella serata di martedì 4 gennaio, con piogge via via più diffuse che dai settori occidentali si porteranno in nottata verso quelli orientali. Leggi: Festa ...

