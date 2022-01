Mercedes Vision EQXX - Markus Schäfer | I 1 000 km d' autonomia per ribadire la leadership sull' elettrico

Leggi su quattroruote

(Di martedì 4 gennaio 2022) Basta osservarne le forme per capire che no, lanon è né una-Benz come le altre, né un'elettrica come le sempre più numerose proposte che stanno arrivando sul mercato. Sospesa a metà strada tra la dimensione ideale della concept car e quella concreta del modello di serie, questo prototipo funzionante occupa una posizione tutta sua e svolge - scenograficamente, bisogna ammettere - il ruolo del dimostratore tecnologico. Di cosa? Delle soluzioni che troveremoe compatte elettriche del futuro, vale a dire i modelli che sostituiranno la famiglia della Classe A attuale a partire dal 2024-2025 all'incirca. Ne abbiamo parlato con, chief technology officer di Daimler AG. Anticipa la MMA. "Ladimostra che il ...