Mercedes-Benz - Richiamo per 800 mila auto in Europa, ma mancano i pezzi di ricambio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Mercedes-Benz ha inviato una notifica a 800 mila clienti europei per informarli di un possibile difetto tecnico alle loro automobili e del relativo rischio di incendio. Tuttavia, la Casa tedesca ha avvisato di non essere in grado in alcun modo di avviare la relativa campagna di Richiamo e riparazioni. Il motivo è legato alla attuali difficoltà logistiche e di approvvigionamento che stanno interessando l'intero settore automobilistico e hanno ridotto la disponibilità dei pezzi di ricambio necessari per risolvere il problema. Possibili perdite a una pompa. Il costruttore ha rilevato che delle perdite della pompa del liquido di raffreddamento potrebbero surriscaldare l'intero dispositivo e quindi aumentare le possibilità di incendi. Alla luce delle ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laha inviato una notifica a 800clienti europei per informarli di un possibile difetto tecnico alle loromobili e del relativo rischio di incendio. Tuttavia, la Casa tedesca ha avvisato di non essere in grado in alcun modo di avviare la relativa campagna die riparazioni. Il motivo è legato alla attuali difficoltà logistiche e di approvvigionamento che stanno interessando l'intero settoremobilistico e hanno ridotto la disponibilità deidinecessari per risolvere il problema. Possibili perdite a una pompa. Il costruttore ha rilevato che delle perdite della pompa del liquido di raffreddamento potrebbero surriscaldare l'intero dispositivo e quindi aumentare le possibilità di incendi. Alla luce delle ...

Advertising

telodogratis : Mercedes-Benz VISION EQXX, autonomia elettrica ed efficienza a livelli mai visti - Vlad48458159 : RT @MercedesBenz_IT: É il momento di scoprire la Mercedes-Benz più efficiente mai costruita. Con VISION EQXX si apre una nuova era per la m… - Israel_for_ever : @BDSmovement Let me help: boycott Google, Microsoft, Intel, Apple, Facebook, 3M, Alibaba, Amazon, Unilever, eBay, G… - infoiteconomia : Mercedes-Benz Vision EQXX: tutti i dettagli tecnici del prototipo elettrico da 1.000 km - - sant_px : @muntzer_thomas @FilippiGeo #Djokovic 35a ha quasi vinto tutto ha investimenti plurimilionari eproprietario in part… -